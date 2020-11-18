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Коломойський (1725) Ощадбанк (649)

Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда

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Коломойский не смог оспорить право

Верховный Суд решил вернуть связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов "Ощадбанка" в Крыму (с учетом процентов - $1,3 млрд).

Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что ООО "ИКБ-Инвест" не было стороной дела, которое рассматривал международный арбитраж, сообщает Finbalance.

Учредителем ООО "ИКБ-Инвест "является ООО "КУА" Финансовый Капитал " - одна из" приватовских "структур, получивших решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у" приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

В рамках исполнительного производства по исполнению Арбитражного суда Гааги в марте-2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Победителем этого аукциона (с предложением за 268,7 млн грн) стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского и которую пытается получить под контроль Сергей Тигипко.

Упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд относительно права "Ощадбанка" взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния "приватовцев" и "Ощадбанка" за активы РФ, которое продолжается с осени 2019 года.

Джерело:  Finbalance


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Одним словом, Коля Мойшский получил дулю под нос. А точней под свой шнобель.
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18.11.2020 20:33 Відповісти
І це викликає позитивні емоції! Кломойша з втратою привату, втратив важелі виводу грошей з країни, *тяжкого* впливу на..., значно скоротився вплив на політику та бізнес.
А от то, що заглохла онлайн ідеологія, що пернос онлайн сервісу на універсальну web платформу повністю вмер, це результат роботи манагерів від держави.

Втрата ідеологів онлайн сервісів та міцної команди програмістів, це велика втрата для всіх українців.
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19.11.2020 01:11 Відповісти
Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3002Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 1260Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 9474😆😆😆😆Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 9474Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 9474
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18.11.2020 20:36 Відповісти
он як красіво працював приват... все бєніними прокладочками та підстилочками... мра3Є, вживайте порціями Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 8269
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18.11.2020 22:29 Відповісти
Отака тварина цей Коломойский-на підорашню працює.А колись називав Путіна малим шізофреніком.
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19.11.2020 09:05 Відповісти
 
 