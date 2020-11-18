Коломойский не смог оспорить право "Ощадбанка" взыскать с РФ $1,3 миллиарда
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Верховный Суд решил вернуть связанному с Игорем Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" жалобу на постановление Киевского апелляционного суда, которым было удовлетворено заявление "Ощадбанка" и предоставлено разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов "Ощадбанка" в Крыму (с учетом процентов - $1,3 млрд).
Такое решение Верховный Суд принял на основании того, что ООО "ИКБ-Инвест" не было стороной дела, которое рассматривал международный арбитраж, сообщает Finbalance.
Учредителем ООО "ИКБ-Инвест "является ООО "КУА" Финансовый Капитал " - одна из" приватовских "структур, получивших решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании $159 млн с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у" приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.
В рамках исполнительного производства по исполнению Арбитражного суда Гааги в марте-2020 состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка". Победителем этого аукциона (с предложением за 268,7 млн грн) стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Игоря Коломойского и которую пытается получить под контроль Сергей Тигипко.
Упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд относительно права "Ощадбанка" взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния "приватовцев" и "Ощадбанка" за активы РФ, которое продолжается с осени 2019 года.
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