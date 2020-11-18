МХП Косюка отчитался о квартальном убытке на $47 миллионов

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам июля-сентября 2020 года получил чистый убыток в размере $47 млн против чистой прибыли $104 млн за аналогичный период 2019 года.

Согласно квартальной финансовой отчетности холдинга, обнародованной на Лондонской фондовой бирже в среду, его выручка в третьем квартале снизилась на 2% - до $547 млн, а EBITDA - на 3%, до $106 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль МХП увеличилась на 10% – до $103 млн, операционная прибыль - на 40%, до $56 млн.

МХП отмечает, что за указанный период экспортная выручка снизилась на 2,5% - до $309 млн, что составляет 56% от общей выручки (третий квартал 2019 года - 57% от общей выручки).

Напомним, Мироновский хлебопродукт – вертикально интегрированный агрохолдинг, крупнейший производитель курятины в Украине, владелец торговой марки "Наша Ряба". Компания принадлежит украинскому бизнесмену Юрию Косюку.