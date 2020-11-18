Зеленский заявил о выполнении требования МВФ для пересмотра программы финансирования Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Помимо прочего, была утверждена реформа таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодняшний день все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", – считает Зеленский.

Он отметил, что последовательно поддерживает независимость Национального банка. Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Зеленский также заявил, что предпринял шаги по продолжению антикоррупционных реформ.

"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы предприняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", – сказал он.

Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.