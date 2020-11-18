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Прокуратура отрыло дело против 15 чиновников "Укрзализныци" по подозрению в хищении 60 миллионов

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Прокуратура отрыло дело против 15 чиновников

Уголовное производство открыто на 15 чиновников АО "Укрзализныця", которые нанесли убытки предприятию на более чем 58,6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В период 2015-2016 годов должностные лица ОАО "Укрзализныця" с привлечением фиктивных предприятий, составили и выдали заведомо ложные документы о якобы осуществления модернизации более 20 дизель-поездов. Это в дальнейшем стали основанием для перевода денежных средств со счетов ОАО "Укрзализныця" предприятию-исполнителю. При этом часть суммы оказалась на счетах фиктивных предприятий.

17 ноября в отношении этих подозреваемых открыты материалы уголовного производства. Среди них - бывший исполняющий обязанности председателя правления одного из предприятий, 100% акций которого внесены в уставный капитал ОАО "Укрзализныця" и его бывшие заместители; бывшие и нынешние руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, а также начальники производственных подразделений моторвагонных депо региональных филиалов предприятия.

"Экспертизой установлено, что работы по модернизации не проводилось, а в результате действий должностных лиц "Укрзализныци" нанесено более 58,6 млн грн убытков", – сообщает Офис генпрокурора.
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Люди чекають, коли почнуть саджати в тюрми злочинців-чиновників, коли почнуть конфісковувати їхнє майно!!!
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18.11.2020 08:46 Відповісти
 
 