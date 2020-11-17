SkyUp разрешил платить за перевес онлайн
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Авиаперевозчик SkyUp разрешил пассажирам платить за перевес багажа через интернет по специальной цене.
Услуга называется Upgrade bagggage и позволяет поднять разрешенный вес для одного чемодана с 23 кг до 32 кг за $20, сообщает avianews.com.
Ранее опция оплаты перевеса была доступна только в аэропорту и стоила $6 за 1 кг. Таким образом, использование новой услуги становится выгодным, когда перевес составляет свыше 3 кг.
На данный момент заказать Upgrade bagggage можно по телефону колл-центра SkyUp 0 800 30 31 13, или написав запрос на электронную почту.
После этого пассажиру пришлют специальную ссылку, которая содержит форму для ввода данных платежной карты.
В дальнейшем в авиакомпании намерены внедрить оплату перевеса в личный кабинет на собственном сайте. Ожидается, что это займет несколько недель.
Новая опция доступна, если до вылета остается не менее трех часов.
В SkyUp обратили внимание, что оплата услуги Upgrade bagggage не увеличивает разрешенные габариты сумки - они не должны превышать 158 см по сумме трех измерений.
Для провоза чемодана с размерами до 330 см по сумме трех измерений необходимо оплатить $45 при заказе через колл-центр заранее или $70 на стойке в аэропорту.
Будь ласка, зачекайте...