Служба автодорог Закарпатья купила новый внедорожник Hyundai за 1,4 миллиона. ФОТО

Служба автомобильных дорог в Закарпатской области 13 ноября по результатам тендера заказала у ООО "Запад Авто-М" легковой автомобиль стоимостью 1,39 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит внедорожник Hyundai Santa Fе R 2.2 VGT CRDi.

Автомобиль будет иметь 8-ступенчастую автоматическую коробку передач, фронтальные подушки безопасности, боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, шторки безопасности для пассажиров передних и задних сидений, выбор режима вождения DRIVE MODE Eco/Сomfort/Sport/Smart, камеру кругового обзора, подогрев задних сидений , вентиляцию передних сидений, обивку потолка и стоек тканью улучшенного качества DELUXE, хромированную отделку порогов.

На рынке Hyundai Santa Fе в самой дорогой комплектации стоит 1,38 млн грн, а в базовой – 1,03 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Богдан-Авто Ивано-Франковск" из группы "Богдан" Олега Гладковского, его предложение было выше на 1 тыс. грн. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО "Запад Авто-М" принадлежит Руслане Лукащук, директором указан Вячеслав Сема.

Как отмечает издание, в прошлом году Служба автомобильных дорог в Закарпатской области уже приобрела Hyundai Santa Fе у "Запад Авто-М" за 1,16 млн грн.

Ранее Служба автомобильных дорог в Одесской области решила купить внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 1,38 млн грн, а Служба автомобильных дорог в Запорожской области – Hyundai Tucson за 965 тыс. грн.