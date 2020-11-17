Дочернее предприятие "Нафтогаза" без тендера закупило программное обеспечение за 144 миллиона

Дочернее предприятие "Нафтогазбезпека" АО "НАК "Нафтогаз Украины" 10 ноября заключило четыре соглашения о закупке пакетов сетевого программного обеспечения на общую сумму 144,34 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупки провели без открытых торгов по процедуре отчетности о заключенных договорах, потому что "Нафтогазбезпека" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

В частности, ООО "Ай Ти Диалог" за 111,55 млн грн поставит в течение трех месяцев после заявки систему управления программным обеспечением защиты конечных точек от современных кибератак ( 40,52 млн грн), программно-аппаратный комплекс межсетевых экранов уровня ядра (за 37,02 млн грн), а также программно-аппаратный сенсор (за 34,01 млн грн).

Первые два договора будут действовать до 31 марта 2021 года, а третий – до конца 2021 года.

Кроме того, ООО "Модерн Сайбер Интеллидженс" за 32,79 млн грн поставит систему автоматической оценки и определения приоритетов внешних и внутренних угроз. Срок поставки – до 25 ноября 2020 года, а соглашение будет действовать до 10 ноября 2021 года.

Столичная фирма "Ай Ти Диалог" с уставным капиталом 1 тыс. грн принадлежит киевлянам Дмитрию Свиридову, Вадиму Цинкову, Владлену Коломейчуку и Алексею Рослику из Никополя. Всего с 2014 года она получила государственных подрядов на 157 млн грн.

Сейчас столичная "Модерн Сайбер Интеллидженс" принадлежит директору Оксане Зубко из Киева. Но, по данным системы YouControl, ранее фирмой владел и руководил ее муж Артем Зубко из Броваров. До 2019 года он работал главным специалистом Отдела международного арбитража Департамента международных споров Минюста, а сейчас исполняет обязанности начальника юридического отдела ГП "Укрводшлях" Мининфраструктуры.

Дочернее предприятие "Нафтогазбезпека" возглавляет Юрий Чернега. Это первый заместитель директора по безопасности АО "Укртранснафта" АО "НАК" Нафтогаз Украины ". Кроме того, он возглавляет ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта", которое основала "Укртранснафта".