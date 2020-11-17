Минобразования оценило поступления от иностранных студентов в $570 миллионов в год

По ориентировочным расчетам государственного предприятия "Украинский государственный центр международного образования" Министерства образования и науки, иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от $6-8 тыс. ежегодно.

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

По состоянию на 1 января 2020 года в украинских заведениях высшего образования обучалось 80 470 иностранных студентов из 158 стран мира.

По данным Центра за 2019 год, общая сумма расходов на обучение, проживание, страховка, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности иностранных студентов, обучающихся в Украине, превысила $570 млн. Если в среднем продолжительность обучения составляет 5-6 лет, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более $3 млрд.

Почти половина иностранных студентов - 39 841 человек - учатся в Украине на медицинских специальностях. Средняя стоимость обучения для них составляет $4,3 тыс. в год для одного студента. Для других специальностей - $2 тыс.

Учитывая почти 7 тыс. человек, которые учатся на подготовительном отделении (средняя стоимость обучения - $1,5 тыс.), более 2,8 тыс. человек, обучающихся по программам последипломного образования и в аспирантуре (средняя стоимость - $2 тыс.), только за обучение в год иностранные студенты платят почти $250 млн.

Кроме обучения, у студента-иностранца есть ориентировочные ежегодные расходы на проживание в общежитиях или арендованных помещениях - не менее $800, на стоимость оформления вида на жительство и подготовку документов для поступления (перевод документов, легализация, признание документов о предыдущем образовании) - $100, на страхование и медицинское освидетельствование - $100, на питание и развлечения - $2,4 тыс., на авиабилеты в период каникул - около $600 и тому подобное. Следовательно, за год на минимальные дополнительные расходы идет почти $322 млн.

Исходя из этого, в среднем иностранный студент учреждения высшего медицинского образования тратит в Украине от $8,3 тыс. ежегодно, другой специальности - от $6 тыс. ежегодно.

В десятку стран по происхождению иностранных студентов входят Индия (18429 человек), Марокко (8233), Азербайджан (5470), Туркменистан (5344), Нигерия (4379), Турция (3764), Китай (3527), Египет (3499) Израиль (2561), Узбекистан (2027).

Самые популярные заведения высшего образования Украины, где обучаются иностранные студенты:

Харьковский национальный медицинский университет - 4355;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 4351;

Одесский национальный медицинский университет - 4234;

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца - 3378;

Запорожский государственный медицинский университет - 2981;

Винницкий национальный медицинский университет имени Н. И. Пирогова - 2815;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского - 2414;

Государственное учреждение "Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины" - 2385;

ВДНЗУ Украины "Буковинский государственный медицинский университет" - 1869;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1849.

В министерстве отмечают, что, несмотря на пандемию коронавируса, спрос на украинское высшее образование среди иностранных граждан остается достаточно высоким. По состоянию на 1 ноября этого года уже зарегистрировано 27 тыс. 440 приглашений на обучение для иностранцев. Они могут проверить свое приглашение на бесплатном сервисе для иностранных абитуриентов, который был запущен в 2020 году на базе ГП "Украинский государственный центр международного образования".

Также продлены сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года. Также Минобразования работает над внедрением единой межведомственной электронной платформы для набора иностранных студентов в учреждения высшего образования Украины.