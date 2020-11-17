Номера 800 сможет позволить себе любой бизнес – бесплатное подключение и нулевая абонентская плата

С чем в первую очередь сталкивается клиент, когда звонит в вашу компанию? С обезличенным отделом продаж? С менеджером? С голосом автоинформатора?

А вот и нет! Первое – это набираемый номер телефона. И уже на этом этапе продемонстрируйте свою заботу и престижность работы конкретно с вами.

Как? С помощью номера 800!

Номера, звонок для которых будет бесплатным для звонящего (клиента) называются toll-free номерами (или номерами 800). Оплачивает такие звонки принимающая сторона. Но стоимость моментально меркнет, по сравнению с преимуществами, которые это дает:

Глобальность компании. У вас не мобильный номер, и не номер какого-то города. А доступный по всей стране 800, что сразу же говорит о том, что вы широко представлены географически. Или готовы вести дела с жителями любых городов.

Удобство обращения. Клиенту не думает о стоимости звонка или о других сопутствующих затратах. Он спокойно обращается к вам за услугой. Одного взгляда на toll-free номер достаточно, чтобы понять, что вызов будет бесплатным. И с мобильного и с городского номера.

Престиж. Иметь в своем распоряжении такой номер - это статусно и престижно. По сути своей, это уникальная "фишка" и реклама, которая работает с одного взгляда - номер сразу будет бросаться в глаза и сообщать потенциальным клиентам о серьезности вашего бизнеса и подхода к работе.

Раньше подключить номер 800 мог позволить себе только крупный бизнес с колл-центром и десятками операторов. Сегодня возможности изменились, если даже у вас два сотрудника, которые работают на удаленке, вы сможете подключить номер бесплатного вызова и настроить его всего за 5 минут.

Сервис облачной телефонии Zadarma представил выгодные условия на номер 800 в Украине - бесплатное подключение и отсутствие абонентской платы. Платите только за исходящие звонки ваших клиентов.

Принимать звонки можно с помощью программ, приложений или IP-телефонов, при это неважно в какой точке страны (да и не только страны) находятся ваши сотрудники - бесплатная облачная АТС правильно направит звонок согласно заданному сценарию.

Сервис телефонии Zadarma известен многим благодаря бесплатной функциональной облачной АТС - маршрутизация звонков между сотрудниками, статистика и записи разговоров, интеграция с популярными CRM (если еще нет CRM, используйте максимальные возможности бесплатно CRM от Zadarma), распознавание речи на 40+ языков и другие возможности.

А для выгодных бизнес-звонков внутри страны сервис рекомендует использовать тарифные пакеты Офис Украина и Корпорация Украина с уже бесплатным виртуальным номером, включенными исходящими минутами и расширенными возможностями АТС.