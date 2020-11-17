Урожай зерновых превысил 58 миллионов тонн, – Минэкономики

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 16 ноября собрали 76,4 млн тонн основных культур с площади 23,1 млн га, в частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 58,3 млн тонн с площади около 14,4 млн га (94% от прогноза).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В том числе в разрезе культур собрано 22,7 млн тонн кукурузы с площади 4,5 млн га (82%), 12,9 млн тонн подсолнечника с 6,3 млн га (99%), 2,6 млн тонн сои с 1,3 млн га (95%), 241,7 тыс. тонн проса с 148,6 тыс. га (99%) и 104,7 тыс. тонн гречихи с 77,9 тыс. га (99%).

Сахарной свеклы выкопано 7,4 млн тонн с площади 176,8 тыс. га (82%).

В то же время в рамках проведения осенней посевной кампании, по состоянию на 16 ноября украинские сельхозпроизводители посеяли основных озимых культур на площади 7,8 млн га (96% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 120,8 тыс. га.

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).