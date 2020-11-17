Акции компании Tesla Илона Маска впервые войдут в состав индекса S&P 500

Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. будут включены в состав фондового индекса S&P 500 с 21 декабря.

Информацию об этом официально подтвердила S&P Dow Jones Indices.

При этом рассматривается возможность включения Tesla в состав индекса двумя траншами.

Информация о том, что S&P может включить акции Tesla в расчет ключевого фондового индикатора, циркулировали в течение нескольких месяцев, однако индексный провайдер не стал делать этого в начале сентября, по итогам ежеквартальной ребалансировки индекса, отмечает Интерфакс-Украина.

Тем временем, акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти в пять раз, что связано как с улучшением финансовых показателей компании, так и с ожиданиями включения ее бумаг в S&P 500.

Tesla, 17-летний стартап Илона Маска, долгое время не могла выйти на прибыльный уровень, однако последние пять кварталов компания завершила с чистой прибылью.

Стоимость акций Tesla подскочила на 13,2% на дополнительных торгах в понедельник – до $461,8.

Состояние 49-летнего Маска, таким образом, выросло более чем на $15 млрд, что, вероятно, позволит ему выйти на 3 место среди богатейших людей мира, пишет Bloomberg.

Капитализация Tesla в настоящее время составляет более $387 млрд, и, таким образом, автопроизводитель станет крупнейшей компанией, акции которой когда-либо включались в S&P 500.

Акции Tesla станут одним из наиболее весомых компонентов S&P 500, сопоставимым по весу с Berkshire Hathaway Inc., Johnson & Johnson и Procter & Gamble Co.