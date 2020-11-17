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Очередной пуск ракеты Vega с украинским двигателем окончился потерей двух спутников

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Очередной пуск ракеты Vega с украинским двигателем окончился потерей двух спутников

Легкая ракета-носитель Vega Европейского космического агентства во вторник после старта из-за неполадки в работе двигателя не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis.

Об этом сообщается на сайте компании-оператора пусков Arianespace.

"Через восемь минут после старта миссии Vega Flight VV17, после первого зажигания двигателя разгонного блока Avum, было обнаружено отклонение от траектории, повлекшее за собой потерю полета", – сказано в сообщении.

В компании отмечается, что для определения причины этого сбоя продолжается анализ данных телеметрии.

В "Южмаше", который поставляет двигатель украинского производства РД-843 для четвертой ступени ракеты, подтвердили потерю спутников.

Запуск ракеты с двумя космическими аппаратами на солнечно-синхронную орбиту был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 03:52 по киевскому времени.

В компании напомнили, что это второй пуск ракеты-носителя VEGA в 2020 году и уже 17 по программе Arianespace.

Испанский космический аппарат SEOSat-Ingenio являлся спутником дистанционного зондирования Земли. Французский спутник Taranis был предназначен для метеорологических исследований.

Автор: Михайло Орлюк
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які ракети, ми ж аграрії з технологіями бронзової доби і ще в нас безстроковий деструктивний ковід головного мозеку
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17.11.2020 21:44 Відповісти
Причина поки що не встановлена, тому рано про щось говорити.
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17.11.2020 21:50 Відповісти
Московский след Очередной пуск ракеты Vega с украинским двигателем окончился потерей двух спутников - Цензор.НЕТ 161
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17.11.2020 21:52 Відповісти
Рогозин аплодирует стоя
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18.11.2020 08:34 Відповісти
Стоя на батуте))
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18.11.2020 13:43 Відповісти
 
 