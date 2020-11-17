БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
736 відвідувачів онлайн
Новини ВладаРегуляторна політика Коронавірус і карантин
293 0
Кабмін (7230) карантин (2077) закупівлі (2142) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Кабмин упростил закупку емкостей для кислорода

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

Кабмин упростил закупку емкостей для кислорода

Кабинет министров внес емкости для сжатых или сжиженных газов в перечень необходимых для борьбы с распространением COVID-19 товаров, операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, а также перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1112 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров перераспределил расходы Фонда борьбы с COVID-19, направив 895,58 млн грн на обеспечение больниц системами подачи кислорода за счет средств, предусмотренных на ремонт дорог.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет выделенных средств планируется обеспечить подачу кислорода (централизовано и с использованием кислородных концентраторов) для 14,43 тыс. коек.

По данным Минздрава, сейчас из 52,72 тыс. коек подачей кислорода обеспечено только 30,71 тыс.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 