Кабмин упростил закупку емкостей для кислорода

Кабинет министров внес емкости для сжатых или сжиженных газов в перечень необходимых для борьбы с распространением COVID-19 товаров, операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, а также перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1112 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров перераспределил расходы Фонда борьбы с COVID-19, направив 895,58 млн грн на обеспечение больниц системами подачи кислорода за счет средств, предусмотренных на ремонт дорог.

Согласно пояснительной записке к документу, за счет выделенных средств планируется обеспечить подачу кислорода (централизовано и с использованием кислородных концентраторов) для 14,43 тыс. коек.

По данным Минздрава, сейчас из 52,72 тыс. коек подачей кислорода обеспечено только 30,71 тыс.