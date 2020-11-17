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Мининфраструктуры выбрало 18 городов для обновления транспорта за средства ЕИБ

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Мининфраструктуры выбрало 18 городов для обновления транспорта за средства ЕИБ

Предварительно определено 18 городов-участников второй фазы проекта "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах за средства кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, в этот список вошли Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы. 

Окончательный перечень городов-участников проекта будет сформирован после ратификации финансового соглашения между Украиной и ЕИБ

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что на этот раз проект "Городской общественный транспорт II" будет включать только подпроекты по развитию экологического общественного транспорта: закупки трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена и электробусов.

По его словам, финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта "Городской общественный транспорт Украины II" на сумму 200 млн евро планируется подписать уже в конце этого года, в декабре.

Ориентировочная общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов. Также в рамках проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий, капремонт трамвайных вагонов и другие работы.

Европейский инвестиционный банк является партнером Украины в финансировании инфраструктуры общественного транспорта с 2007 года. Проект технической помощи "Городской общественный транспорт Украины", финансируемый ЕИБ, способствует успешной реализации Министерством инфраструктуры и городами-участниками подпроектов по обновлению городского общественного транспорта.

Проект также влияет на безопасность дорожного движения в сельской местности, разгружая транспортные пути и стимулируя переход с частного на общественный транспорт. Кроме этого, постепенно приближает Украину к соответствующим техническим нормативам, которые соответствуют действующим стандартам ЕС.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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