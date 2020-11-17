Минцифры планирует за год подключить к интернету 10 тысяч школ и больниц

Министерство цифровой трансформации в 2021 году планирует подключить к фиксированному интернету более 10 тыс. библиотек, школ и больниц в 5 тысячах сел, где проживает около 2,5 млн украинцев.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба министерства.

По его словам, для этого Кабмин заложил в госбюджет на 2020 год 850 млн гривен на подключение социальных объектов к высокоскоростному интернету в сельской местности.

"Проект обеспечения украинцев высокоскоростным интернетом – приоритет государства. Только воплотив его, мы сможем воплотить все остальные проекты. Одна из наших целей – подключить к фиксированному интернету каждый объект социальной инфраструктуры в Украине. Так жители населенных пунктов, где расположены такие заведения, также получат возможность подключения", – пояснил Федоров.

По данным Минцифры, на сегодня в Украине не подключены к интернету 40% школ, 92% библиотек и 37% больниц.

По подсчетам министерства, около 2 тыс. украинских школ, где обучается более 180 тыс. учащихся, расположенные в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Больше всего объектов не подключены к интернету в Винницкой и Житомирской областях.

В то же время 46% всех украинских семей имеют доступ к скоростному интернету. Между тем в ЕС средний показатель составляет 78%.