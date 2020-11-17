Объем налогооблагаемого импорта в октябре увеличился на $226 миллионов, – Гостаможня
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Объемы налогооблагаемого импорта в октябре увеличились на $226 млн по сравнению с сентябрем. Так, размер налогооблагаемого импорта в октябре текущего года составил $4,57 млрд, что на $226 млн больше, чем в сентябре и на $359 млн больше, чем в августе.
Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
Однако общий объем налогооблагаемого импорта за 10 месяцев ($39,3 млрд) на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($44,24 млрд).
Поступления от импорта также увеличились: на $38,7 млн - по сравнению с предыдущим сентябрем и на $82,6 млн - по сравнению с августом.
При этом поступления за 10 месяцев составили $ 10,76 млрд, что на 9,7% меньше соответствующего периода 2019 года.
Джерело: Гостаможня
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