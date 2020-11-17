Немецкий автобусный перевозчик FlixBus приостановил рейсы из Киева в польский Щецин

Крупнейший европейский автобусный оператор FlixBus временно приостановит выполнение рейсов по маршруту Киев-Щецин.

Эту информацию в комментарии ЦТС подтвердил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

"В связи с дополнительными ограничениями, введенными польским правительством, а также из-за общей ситуации с пандемией, мы видим падение спроса на отдельные маршруты, включая линию N3222 Киев-Щецин. Поездки на этой линии временно приостановлены до 18 декабря, но поездки на рождественский период (19-30 декабря) доступны к бронированию", - сообщил Леман.

По словам Лемана, все остальные маршруты в Украину и обратно работают в обычном режиме, с соблюдением усиленных стандартов безопасности и гигиены. Хотя в компании не исключают возможности закрытия отдельных поездок. Также отмечается, что на линиях, проходящих через Польшу, работает ограничение по вместимости автобуса - 50% мест.

Напомним, что только в конце октября FlixBus объявил о запуске трех новых маршрутов из Украины: Киев-Варшава-Щецин, Черновцы-Варшава, Львов-Острава. На сегодня украинская сеть автобусного оператора состоит из 12 международных маршрутов и 3 внутренних.