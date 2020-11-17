На завершающей стадии находится ремонт 90% запланированных дорог, – глава "Укравтодора"

На завершающей стадии реконструкции в Украине (сдаются в эксплуатацию, завершена либо завершается укладка последнего шара асфальтобетона) в настоящее время находятся 3,9 тыс. км дорог.

Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков в ходе презентации результатов работы его команды за год, передает Интерфакс-Украина.

Среди лидеров по введению в эксплуатацию Кубраков указал Харьковскую (261,6 км), Закарпатскую (248,3 км), Запорожскую (220,2 км), Сумскую (197,2 км), Хмельницкую (194,3 км), Черкасскую (162,9 км) и Львовскую (154,9 км) области.

Кроме того, Кубраков сообщил, что из 100 искусственных сооружений, которые "Укравтодор" планировал отремонтировать в 2020 году, 78 уже реконструированы. Речь идет, в частности, о реконструкции двух мостов на дороге Р-62 Криворовня – Усть-Путила – Старые Куты – Выжница – Сторожинец – Черновцы; капремонте путепровода на дороге М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка; реконструкции моста на дороге Н-08 Борисполь – Днепр – Мариуполь.

"Вчера водили в эксплуатацию мост в селе Буштыно (Закарпатская область). Его начали строить в 2006 году, остановили строительство в 2009 году. Временный мост там уже разваливался. Это был вопрос того, что дорога национального значения просто осталась бы без сообщения", – сказал он.

Кроме того, завершается строительство моста через реку Прут в селе Маршинцы на дороге Т-26-06 (бетонирование проезжей части, активные работы на объекте начались пару месяцев назад), мост через реку Луква в селе Боднарив на Н-10, переправа между селами Старый Мартынов и Сивка-Войниловская на Т-09-10.

"Укравтодор" в 2020 году планирует отремонтировать 4,2 тыс. км дорог государственного значения.