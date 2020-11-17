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Зеленский уволил главу Николаевской области

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Зеленский уволил главу Николаевской области

Президент Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Стадника.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №502/2020 от 17 ноября обнародован на сайте главы государства.

В то же время другим указом №503/2020 временно исполняющим обязанности главы Николаевской ОГА назначен Георгий Решетилов, занимавший должность первого заместителя главы Николаевской ОГА.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Александра Стадника председателем Николаевской ОГА в сентябре 2019 года. До этого он работал в Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе Киева.

11 ноября Кабинет министров согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций (ОГА). В частности, на должность главы Николаевской ОГА одобрена кандидатура Виталия Кима. Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.

Автор: Михайло Орлюк
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