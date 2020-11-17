"Энергоатом" надеется начать экспорт электроэнергии в Европу в 2022 году

НАЭК "Энергоатом" надеется на синхронизацию энергосистемы Украины с энергорынками Евросоюза уже в 2022 году, что даст ему возможности экспорта электроэнергии.

Об этом сообщил вице-президент компании по развитию Герман Галущенко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Если бы сейчас была синхронизация с энергорынками ЕС, это была бы сказка для нас", – сказал Галущенко.

По словам Галущенко, НАЭК очень рассчитывает, что синхронизация, несмотря на планы ее внедрения в 2023 году, состоится на год раньше. Он отметил, что и НЭК "Укрэнерго" и "Энергоатом" успешно проводят все необходимые мероприятия в рамках синхронизации.

"Синхронизация плюс новые атомные блоки позволит "Энергоатому" больше производить электроэнергии и получить возможность ее экспорта. Относительно экспорта мы смотрим с большими надеждами в Европу", – сказал Галущенко, выразив надежду на завершение реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС".

"Рассчитываем на то, что проект пойдет", – сказал Галущенко, подчеркнув, что это позволит финансировать достройку ХАЭС-3 и ХАЭС-4.

"Решения о достройке принято, мы начали работу своими силами, будем строить", – отметил вице-президент по развитию, подчеркнув, что поддержка компании со стороны главы государства поможет реализации ее планов.

Как сообщалось, в сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.

Энергомост "Украина-ЕС" предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша).

Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

Летом 2019 года победителями проекта был определен консорциум трех компаний в составе Westinghouse Electric Sweden AB, Polenergia International S.àr.l. и EDF Trading Limited. Но пока проект так и не реализован.

Со своей стороны, НАЭК "Энергоатом" ранее заявил, что планирует завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году.