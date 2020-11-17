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Кабмин выделил 119 миллионов на обустройство мобильных госпиталей, – Степанов

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Кабмин выделил 119 миллионов на обустройство мобильных госпиталей, – Степанов

Кабинет министров выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов , передает пресс-служба Минздрава.

"Количество новых больных COVID-19 стремительно растет. Поэтому кроме постоянного увеличения койко-мест в медицинских учреждениях, продолжается работа и над развертыванием временных госпиталей. В частности, накануне было выделено 118,5 млн грн для обустройства таких госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске", – сказал Степанов.

Согласно сообщению Минздрава, локации, где будут обустроены временные госпитали, определяются местными властями – планируется задействовать местные инфраструктурные объекты. В частности, рассматривается вопрос перепрофилирования спортивных и культурных комплексов, санаториев, гостиничных комплексов или торгово-развлекательных центров.

Как сообщалось, ранее Степанов заявлял, что Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта и выставочных центрах необходимо около 245 млн грн.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что Украина должна избежать развертывания временных госпиталей для пациентов с COVID-19 в приспособленных помещениях.

Автор: Михайло Орлюк
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А РАДУЦКИЙ врал, что великий зеля - единственный, кто пообещал и РЕАЛЬНО ОТДАСТ ФЕОФАНИЮ ЛЮДЯМ, ибо во Дворце спорта можно разместить только 500 человек, а в Феофании - 600-700 и более, плюс в Феофании уже есть и врачи, и кислород!
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19.11.2020 16:19 Відповісти
Ссылка на очередную ложь радуцкого здесь - https://gordonua.com/ukr/news/society/zelenskij-praktichno-prijnjav-rishennja-peredati-feofaniju-pid-gospital-dlja-patsijentiv-z-covid-19-radutskij-1526191.html
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19.11.2020 16:20 Відповісти
 
 