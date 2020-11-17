Кабмин выделил 119 миллионов на обустройство мобильных госпиталей, – Степанов

Кабинет министров выделил 118,5 млн грн на обустройство мобильных госпиталей для пациентов с COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов , передает пресс-служба Минздрава.

"Количество новых больных COVID-19 стремительно растет. Поэтому кроме постоянного увеличения койко-мест в медицинских учреждениях, продолжается работа и над развертыванием временных госпиталей. В частности, накануне было выделено 118,5 млн грн для обустройства таких госпиталей в Киеве, Одессе и Краматорске", – сказал Степанов.

Согласно сообщению Минздрава, локации, где будут обустроены временные госпитали, определяются местными властями – планируется задействовать местные инфраструктурные объекты. В частности, рассматривается вопрос перепрофилирования спортивных и культурных комплексов, санаториев, гостиничных комплексов или торгово-развлекательных центров.

Как сообщалось, ранее Степанов заявлял, что Киеву для развертывания временных госпиталей во Дворце спорта и выставочных центрах необходимо около 245 млн грн.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко отмечал, что Украина должна избежать развертывания временных госпиталей для пациентов с COVID-19 в приспособленных помещениях.