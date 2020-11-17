Шмыгаль связал выплату зарплат шахтерам с решением долгов "Укрнафты"

Долги по зарплате перед шахтерами могут быть погашены в ближайшую неделю после принятия законопроекта №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который должен позволить ПАО "Укрнафта" выплатить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом, в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК "Нафтогаз Украины" планом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, выступая в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект №4119 внесен в повестку дня заседания Рады 17 ноября.

"Прошу депутатов о поддержке законопроекта. Тогда мы будем понимать, что обеспечим погашение долгов по зарплате в размере 1,4 млрд грн в ближайшую неделю после принятия законопроекта", – сказал Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

Рада 17 ноября планирует работать, пока не рассмотрит законопроект во втором чтении №3651-д о внесении изменений в некоторые законы об упорядочивании отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций. Согласно повестке дня, законопроект №4119 стоит перед этим законопроектом.

Как сообщалось, 4 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о погашении налоговых долгов "Укрнафты" на сумму 30,5 млрд грн, возникших под руководством близких к Игорю Коломойскому менеджеров, за счет взаимозачетов между "Укрнафтой", госбюджетом и "Нафтогазом" без участия олигарха.

Согласно законопроекту, 10,3 млрд грн, которые получит госбюджет в результате операции, будут распределены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 будет направлено 8,9 млрд грн, на реструктуризацию угольной отрасли (выплату задолженности по зарплатам) – 1,4 млрд грн.

В свою очередь глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил планы по разделению "Укрнафты" со структурами олигарха после решения вопроса налогых долгов и вынесения Стокгольмским арбитражем решения в деле по иску фирм Коломойского к Украине на $5,4 млрд.