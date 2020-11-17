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Глава Нацбанка рекомендовал закрывать по выходным часть банковских отделений

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Глава Нацбанка рекомендовал закрывать по выходным часть банковских отделений

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко рекомендовал банкам закрывать на карантин выходного дня незагруженные отделения, а также отделения, которые находятся в торговых центрах или других зданиях, закрытых на карантин.

Об этом Шевченко сообщил в Facebook.

Шевченко заявил, что нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться надлежащего дистанции, проводить дезинфекцию.

"Во-вторых, закрывать те отделения, которые являются сегодня незагруженными, находятся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на время карантина", - написал он.

Также глава НБУ советует гражданам не посещать отделение банков без крайней нужды и выбирать онлайн каналы обслуживания.

"Посещение людных мест сегодня подвергает риску каждого украинца. Финансовые учреждения имеют достаточно развитые цифровые сервисы и могут предоставлять услуги клиентам в режиме онлайн. Не обязательно посещать отделение, чтобы осуществлять коммунальные платежи, застраховать имущество или купить валюту", - заявил Шевченко.
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