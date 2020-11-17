Рада провалила постановление об отмене карантина выходного дня
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Верховная Рада отказалась принять постановление, которым рекомендовалось бы отменить введенный Кабинетом министров так называемый "карантин выходного дня".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №4381 проголосовали 149 народных депутатов.
В частности, постановление не поддержало подавляющее большинство депутатов от фракции "Слуга народа".
Как указано в пояснительной записке, проект постановления был разработан с целью преодоления негативных тенденций в экономической сфере, связанных с принятым правительством решением от 11 ноября о введении с 14 ноября дополнительных карантинных ограничений в выходные дни.
Проектом постановления предлагалось рекомендовать правительству пересмотреть перечень ограничительных мер с целью смягчения введенных ограничений для "карантина выходного дня".
"Прежде всего это касается запрета работы в выходные дни заведений общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения, торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, учреждений культуры, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и других", – отмечалось в пояснительной записке к документу.
Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".
По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.
Однако на фоне протестов бизнеса местные власти ряда областных центров уже заявили, что не будут соблюдать новые правила. В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что мэры и горсоветы не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина.
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