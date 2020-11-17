Запланированные расходы на ремонт дорог профинансированы на 82%, – "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") по состоянию на 16 ноября 2020 года профинансировало 81,58% дорожно-ремонтных работ.

По плану 2020 года, из госбюджета на обновление 4 тыс. км автодорог планировалось выделить 92,285 млрд грн, из которых 35 млрд грн из общего фонда, 38,011 млрд грн из спецфонда (из них 6,5 - на эксплуатацию и содержание дорог), 19,274 млрд грн - за счет привлечения финансирования под госгарантии, из них по состоянию на 16 ноября профинансировано 70,184 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Еще 189 км будут обновлены в рамках проектов МФО на общую сумму в 4,4 млрд грн.

По состоянию на 16 ноября на финишной стадии – 3900 км. Работы планируется полностью завершить в течение следующих двух недель.

Всего с начала 2020 года уже завершено 1347 тендерных процедур общей стоимостью 124 млрд грн. Незавершенными остаются 414 процедур на 76,2 млрд грн, что закладывает основу для работ в 2021 году.

Из указанных тендеров проекты на сумму порядка 68 млрд грн будут выполняться в течение 2021-2023 гг.

"К настоящему времени задолженности со стороны "Укравтодора" перед подрядными организациями за ремонтные работы на автодорогах Украины нет. Уже профинансировано 81,58% запланированного объема работ. По оставшимся оплата будет проведена по факту их завершения", - подчеркнули в госагентстве.

В "Укравтодоре" также подчеркнули, что за 2020 год количество дорожных закупок, состоявшихся без проведения аукциона, составило 4,1% от всех закупок (3,6 млрд грн), что на 5,9 процентных пункта меньше, чем в 2019 году, когда по неконкурентным процедурам было проведено 10% от всех закупок. При этом средняя экономия на закупке дорожных работ составила 7,3% от ожидаемой стоимости, что выше, чем за прошлые годы (менее 6,8%).

В "Укравтодоре" также сообщили, что к 16 ноября по части ремонтных работ есть некоторое отставание от графика, однако большинство из "отстающих" дорог расположены на юге Украины, где погодные условия способствуют проведению работ также во второй половине ноября - в начале декабря.