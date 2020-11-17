Кабмин поручил создать новую компанию для запуска льготной ипотеки

Кабинет министров поручил Министерству финансов создать ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление правительства №1115 от 16 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно ему, указанная компания должна также предоставлять услуги финансового лизинга по объектам недвижимости, финансовых кредитов финучреждениям для выдачи ипотек физическим лицам.

Постановлением также утвержден Порядок использования средств государственного бюджета, предусмотренных для пополнения уставного капитала указанного акционерного общества.

Как сообщалось, в начале сентября Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год", которыми Минфину предоставлено право осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в рамках этих механизмов Кабинет министров готовит две программы льготной ипотеки со ставками от 5% до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. При этом первый взнос должен составить не менее 20%, а площадь покупаемого по такой программе жилья не должна превышать 52 кв. м на человека.

По словам Марченко, на первом этапе предполагается предоставить 12,5 тыс. ипотечных кредитов и приобрести 18,8 тыс. квартир в финансовый лизинг.