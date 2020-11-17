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ГБР задержало руководителя областного управления "Укртрансбезопасности" на взяточничестве

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ГБР задержало руководителя областного управления

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководителя одного из областных управлений "Укртрансбезопасности" во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник "Укртрансбезопасности"систематически требовал и получал от перевозчиков ежемесячную неправомерную выгоду в сумме от 20 тысяч до 100 тысяч гривен. Перевозчики ежемесячно должны платить деньги за непроведение проверок на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, соблюдение законодательства при грузовых перевозок и перемещения грузовиков международного сообщения.

Также чиновник способствовал нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты, выдачи разрешений на перевозку пассажиров и лоббировал интересы третьих лиц при проведении конкурсов по перевозке пассажиров на городских и пригородных сообщениях.

В течение сентября-ноября 2020 правоохранители задокументировали более 40 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом на общую сумму более 200 тысяч гривен.

16 ноября 2020 следователи ГБР задержали чиновника в служебном кабинете во время получения очередной неправомерной выгоды за уменьшение суммы штрафных санкций в административном правонарушении.

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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Новини "ні про що"... Яка область? І чому тільки цього? Хіба в інших областях не так працюють "Укртрансбезпеки"?
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17.11.2020 12:30 Відповісти
 
 