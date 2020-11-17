Шмыгаль предупредил о возможности введения жестких ограничений в ближайшие недели

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что если в ближайшее несколько недель "карантин выходного дня" не покажет первые результаты, правительство начнет готовится к более жестким карантинным ограничениям.

"Основная задача "карантина выходного дня" - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших, зафиксировали на уровне не больше 12-15 тысяч случаев в день. За ближайшие две недели мы должны увидеть его первые результаты при условии соблюдения абсолютно всех противоэпидемиологических правил. Если этого не случится, то мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, нам придется это делать", - цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что каждый день выполнения карантина оттягивает принятие более жестких мер.

Среди прочего Шмыгаль отметил, что на данный момент нет необходимости развертывания мобильных госпиталей, но подготовка к такой возможности уже проводится.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.