БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
570 відвідувачів онлайн
Новини ВладаФінанси
271 0
безробіття (296) Кабмін (7230) страхування (612)

Кабмин сократил на 700 миллионов расходы на Фонд соцстрахования на случай безработицы

Новини БізнесЦензор Влада Фінанси

Кабмин сократил на 700 миллионов расходы на Фонд соцстрахования на случай безработицы

Кабинет министров сократил на 706 млн грн расходы в 2020 году на Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, свидетельствуют утвержденные 16 ноября изменения в бюджет Фонда.

Теперь доходы Фонда в 2020 году определены в размере 21,963 млрд грн, тогда как предыдущая редакция документа предусматривала 22,67 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 