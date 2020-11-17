Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова
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Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.
Кроме того, обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя главы Михаила Лева.
Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.
Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2019 года уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, занимавшего эту должность с августа 2017 года.
Топ коментарі
+1 Иван Кремень
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в природево власти.
- Вовка, у меня тут есть пацан, он через три года гарантированно построит украинскую станцию на Луне, а через пять лет - первую колонию на Марсе! Нужно ему дать должность и финансирование. А того, кто сейчас там сидит, надо снять.
- Круто! Согласен! А мне можно будет в невесомости видосик снять?
- Да ты целый ютуб-канал открыть сможешь!
- Все, подписываю!