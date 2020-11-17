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Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины Владимира Усова.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Кроме того, обнародовано распоряжение о назначении временно исполняющим обязанности главы Госкосмоса первого заместителя главы Михаила Лева.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2019 года уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, занимавшего эту должность с августа 2017 года.
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Топ коментарі
+1
интересно а какое у него Выходное пособие? лимона полтора гривень?
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17.11.2020 13:04
+1
Теперь придется устраиваться у Рогозина, батуты чинить.
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17.11.2020 13:14
+1
при зарплате тыщ в 10 долл каждый первый захочет полететь в космос Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова - Цензор.НЕТ 981
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17.11.2020 14:06
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ни одного желающего лететь в космос так и не нашлось.. Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова - Цензор.НЕТ 6600 Каденюк не в счет .. не те времена , когда октябрята хотели стать космонавтами ..
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17.11.2020 12:25 Відповісти
при зарплате тыщ в 10 долл каждый первый захочет полететь в космос Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова - Цензор.НЕТ 981
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17.11.2020 14:06 Відповісти
интересно а какое у него Выходное пособие? лимона полтора гривень?
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17.11.2020 13:04 Відповісти
10 месяцев посидел в кресле, зарплату пополучал - на выход. Следующий посидит на зарплате. Зеленый круговорот в природе во власти.
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17.11.2020 14:12 Відповісти
Теперь придется устраиваться у Рогозина, батуты чинить.
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17.11.2020 13:14 Відповісти
Он натрындел не меньше Рогозина.
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17.11.2020 15:11 Відповісти
Я догадываюсь, как произошло смещение с поста главкосмоса. К Зеленскому зашел Ермак и сказал:
- Вовка, у меня тут есть пацан, он через три года гарантированно построит украинскую станцию на Луне, а через пять лет - первую колонию на Марсе! Нужно ему дать должность и финансирование. А того, кто сейчас там сидит, надо снять.
- Круто! Согласен! А мне можно будет в невесомости видосик снять?
- Да ты целый ютуб-канал открыть сможешь!
- Все, подписываю!
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17.11.2020 15:13 Відповісти
Вы очень и очень зря недооцениваете Зеленского. Это очень хитрый приспособленец, который косит под дурачка, при этом имея уважение каждой предыдущей власти. Не будьте разводимыми. Он ведет себя, как дурачок, потому что с дурака не будет спроса.
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17.11.2020 15:46 Відповісти
Я понимаю, что вы хотите сказать, но могу ответить вам вашим же приемом: вы переоцениваете театральное дарование Зеленского. Так искренне косить под недоумка вменяемый и уважаемый себя человек длительное время не способен. Для этого требуется либо гениальный актер (по-настоящему гениальный, такого уровня, которые светится на подмостках сцены, а не в камеди-клабах), либо заурядное ничтожество, получившее популярность ИМЕННО ПОТОМУ, что оно репрезентует доминирующую массу таких же ничтожеств, увидевших в нем - свое воплощение. Сам он - никто. Марионетка.
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17.11.2020 15:49 Відповісти
папа твой-Усов?
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17.11.2020 16:53 Відповісти
Що за сибірський геолог на фото.. Кабмин уволил главу Госкосмоса Усова - Цензор.НЕТ 8576
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17.11.2020 15:19 Відповісти
Гос... чего-чего? o_O
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17.11.2020 15:45 Відповісти
вилкул шото как-то похудел
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17.11.2020 16:32 Відповісти
Если вспомнить кого он взял советницей (Клитину) то о каком космосе там думали,у них земля до сих пор плоская.
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17.11.2020 18:12 Відповісти
 
 