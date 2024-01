Huawei продает бренд Honor из-за санкций США

Китайская Huawei Technologies Co. продает подразделение, выпускающее потребительские устройства под брендом Honor, компании Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

Финансовые условия сделки не раскрываются. В сообщении Huawei, также являющейся производителем оборудования для телекоммуникационных сетей, говорится об "огромном давлении", с которым столкнулся потребительский бизнес компании, сообщает Интерфакс.

Это давление связано с "недоступностью технических компонентов, необходимых в производстве наших мобильных телефонов", отмечают в компании.

В прошлом году администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний, доступ которых к американским технологиям ограничен. Уже в этом году ограничения были ужесточены, что фактически лишило Huawei доступа ко всему оборудованию, произведенному с использованием американских технологий.

Huawei после продажи Honor не будет ни владеть акциями подразделения, ни участвовать в управлении им, подчеркивается в сообщении компании.

В Huawei отмечают, что решение о продаже Honor было принято для того, чтобы бренд смог выжить. Однако пока неясно, сможет ли Honor, отделившись от Huawei, получить доступ к американским технологиям, пишет Bloomberg.

Бренд Honor был запущен в 2013 году, он ориентирован на молодых людей, предпочитающих устройства в низкой и средней ценовых категориях, говорится в сообщении Huawei. За последние семь лет Honor стал известным брендом, который в настоящее время продает свыше 70 млн смартфонов в год. Он также выпускает и другие потребительские устройства, в том числе планшеты и фитнес-браслеты.