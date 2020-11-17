Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда

Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Мегатерм" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев.

Ранее ООО "Мегатерм" называлось ООО "Мега Авто Логистик". Инициатор процедуры его банкротства - ООО "Хюндай Мотор Украина", сообщает Finbalance.

Обе эти структуры связаны с корпорацией "Богдан" Олега Гладковского (был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко; ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан").

В госреестре учредителем ООО "Мегатерм" сейчас значится Алексей Гаврилюк. Эта компания - один из поручителей по долговым обязательствам корпорации "Богдан" перед Укрэксимбанком на 1,3 млрд грн.

08.10.2020 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ООО "Мегатерм" признал требования ряда кредиторов, в т. ч. требования Укрэксимбанка - на 1,27 млрд грн (обеспечены залогом), АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования еще группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), а еще ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).

27.12.2019 Хозсуд Киева открыл производство по иску заместителя генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21.06.2018 по реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком.

Согласно судебным материалам, сделка предусматривала замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациям 2005-2009 годов) на новые обязательства в размере 1,3 млрд грн и их погашения до 25 декабря 2031 года.

Реструктуризация долгов корпорации "Богдан" была введена во времена предыдущего главы правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, который считался близким к П. Порошенко.

В прошлом году детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления своим служебным положением служебных лиц Укрэксимбанка в ходе гражданско - правовых отношений с АО "АК "Богдан Моторс", в частности, при заключении кредитных и иных договоров и дополнительных соглашений к ним, "предоставляя последнему незаконные преимущества, чем повлекли тяжкие последствия АО "Укрэксимбанк".

Летом 2019 года НАБУ сообщало об обысках в "Богдан Моторс".

В мае-2020 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили об изменении подозрения Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году - тогда была увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до 17,44 млн грн.