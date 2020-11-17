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Новини Корпоративні відносини
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Богдан (104) Укрексімбанк (356) Гладковський Олег (146)

Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда

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Суд признал банкротом поручителя по долгу

Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО "Мегатерм" и открыл ликвидационную процедуру сроком на 12 месяцев.

Ранее ООО "Мегатерм" называлось ООО "Мега Авто Логистик". Инициатор процедуры его банкротства - ООО "Хюндай Мотор Украина", сообщает Finbalance.

Обе эти структуры связаны с корпорацией "Богдан" Олега Гладковского (был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко; ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан").

В госреестре учредителем ООО "Мегатерм" сейчас значится Алексей Гаврилюк. Эта компания - один из поручителей по долговым обязательствам корпорации "Богдан" перед Укрэксимбанком на 1,3 млрд грн.

08.10.2020 Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве ООО "Мегатерм" признал требования ряда кредиторов, в т. ч. требования Укрэксимбанка - на 1,27 млрд грн (обеспечены залогом), АО "Международный инвестиционный банк" (мажоритарный акционер - Порошенко, среди миноритариев - родственники Гладковского) - на 105,9 млн грн (4 очередь), а также требования еще группы компаний, связанных с корпорацией "Богдан", в частности, ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" - 234,1 млн грн (4 очередь), дочернего предприятия "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" - 1,86 млн грн (4 очередь), ООО "Хюндай Мотор Украина" - на 11,2 млн грн (4 очередь), а еще ООО "Автомобильная группа "Богдан" - 17,1 млн грн (4 очередь), ООО "Богдан-Индустрия" - 12,5 млн грн (4 очередь).

27.12.2019 Хозсуд Киева открыл производство по иску заместителя генпрокурора (в интересах Кабмина и Укрэксимбанка) к ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" о признании недействительным договора от 21.06.2018 по реструктуризации обязательств ответчика перед Укрэксимбанком.

Согласно судебным материалам, сделка предусматривала замену старых долговых обязательств (по кредитным договорам и облигациям 2005-2009 годов) на новые обязательства в размере 1,3 млрд грн и их погашения до 25 декабря 2031 года.

Реструктуризация долгов корпорации "Богдан" была введена во времена предыдущего главы правления Укрэксимбанка Александр Гриценко, который считался близким к П. Порошенко.

В прошлом году детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления своим служебным положением служебных лиц Укрэксимбанка в ходе гражданско - правовых отношений с АО "АК "Богдан Моторс", в частности, при заключении кредитных и иных договоров и дополнительных соглашений к ним, "предоставляя последнему незаконные преимущества, чем повлекли тяжкие последствия АО "Укрэксимбанк".

Летом 2019 года НАБУ сообщало об обысках в "Богдан Моторс".

В мае-2020 детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили об изменении подозрения Гладковскому в деле о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году - тогда была увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до 17,44 млн грн.

Джерело:  Finbalance


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Топ коментарі
+6
Во все времена из гос. банков барыги воровали деньги. Кстати каким-то образом государство поручилось за частные долги Порошенко по Ленинской кузне и сейчас выплачивает за ЧАСТНЫЙ завод кредит из БЮДЖЕТА. всех этих питорасов со времен Кравчука до времен Кловуна надо поставить к стенке и расстрелять.
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17.11.2020 09:07
+5
Дурака валяють за НАШ РАХУНОК! Гроші ТРЕБА повернутти! Вивчити всіх причетних до розкрадання..... Але ж ЯК в такому разі накупити дюжину крартир в Києві, Іспанії, Італії, розбудуватися в Конче Заспах.... ??? Не віддадуть, разом з розманом....
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17.11.2020 08:48
+3
У тебя бедного активиста $20 млрд украли из Приватбанка. Иди к дому Каломойского или Зеленского, протестуй, пусть вернут. Тут сумма $45 млн.
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17.11.2020 10:55
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Дурака валяють за НАШ РАХУНОК! Гроші ТРЕБА повернутти! Вивчити всіх причетних до розкрадання..... Але ж ЯК в такому разі накупити дюжину крартир в Києві, Іспанії, Італії, розбудуватися в Конче Заспах.... ??? Не віддадуть, разом з розманом....
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17.11.2020 08:48 Відповісти
У тебя бедного активиста $20 млрд украли из Приватбанка. Иди к дому Каломойского или Зеленского, протестуй, пусть вернут. Тут сумма $45 млн.
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17.11.2020 10:55 Відповісти
Всего каких-то 45$млн...
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17.11.2020 11:52 Відповісти
Да, они такие...
Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3773
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17.11.2020 14:17 Відповісти
тут важно дополнить твое сообщение одним словом: ВСЕ
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17.11.2020 14:21 Відповісти
вонючий ссыкливый модер любит тут удалять неудобную правду, бо задевает сывочолого божка.
да, ССЫКУН?
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17.11.2020 14:22 Відповісти
А ты откуда родом то?
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17.11.2020 14:28 Відповісти
Запорожье. а что?
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17.11.2020 14:54 Відповісти
86.55% . Я ведь не в обиду, но если средний 73, а у вас 86.55%, это о многом говорит.
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17.11.2020 17:04 Відповісти
я и не обиделся - просто поинтересовался.
голосовали против пороха, а не за зелю. всё просто. как в штатах ща - тож самое: голосуют либо ЗА трампа, либо ПРОТИВ трампа.
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17.11.2020 22:09 Відповісти
Все справедливо, но есть нюансы, вот смотри как 73% получилось, ведь в Тернопольской и Ровенской 50%, а в Харьковской , Донецкой и Херсонской 86%...
Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3545
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17.11.2020 14:25 Відповісти
а у тебя результаты выборов являются ответом на всё?
да, я ошибся с выбором, признаю свою ошибку. а сторонники пороха или янучары - почему-то нет.
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17.11.2020 14:57 Відповісти
Ответственность за свои действия наступила, я и говорю, все справедливо.
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17.11.2020 17:06 Відповісти
только почему-то одна часть населения чувствует ответственность, а другие - нет. когда все начнут - тогда и нормально всё в стране будет.
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17.11.2020 22:08 Відповісти
Во все времена из гос. банков барыги воровали деньги. Кстати каким-то образом государство поручилось за частные долги Порошенко по Ленинской кузне и сейчас выплачивает за ЧАСТНЫЙ завод кредит из БЮДЖЕТА. всех этих питорасов со времен Кравчука до времен Кловуна надо поставить к стенке и расстрелять.
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17.11.2020 09:07 Відповісти
Що за маячня? Коли то за Порошенка держава виплачувала і кому. Доречі завод проданий, а продаєтся він із боргами, якщо такі є.
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17.11.2020 10:45 Відповісти
та когда у петьки шота было за бюджет? ты шо!!!!! это же великий альтруист и спаситель отечества. Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3867 ВСЁ, ВСЕГДА исключительно за свой кошт. Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 3867
вы еще за сгоревшую "разведывательную" баржу ответите
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17.11.2020 14:05 Відповісти
Ленинская кузня, пото Свинарчук на 1,3 миллиарда... Еще что то есть, или будет?))) Или это все?)))
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17.11.2020 10:09 Відповісти
На мій погляд, тут ситуація для нашої держави симптоматична. Спочатку обіцяє, призначає і дає, а потім каже, то ми передумали. Так і з цією реструктуризацією боргу.
Цей принцип широко використовуєть і у відношенні як до звичайних громадян, так і в політичній боротьбі. Єдино, хто цьому принципу нашої політики опираються судді та іноземні компанії (у них є можливості), а всіх інші не здатні до опору.
Залишки довіри до держави таким чином руйнується
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17.11.2020 10:42 Відповісти
Звичайна господарська справа, яких тисячі. До чого це тут?
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17.11.2020 10:49 Відповісти
от этих звичайних господарських справ люди погибают(фронт дороги) умирают(больницы интернаты)
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17.11.2020 10:57 Відповісти
долги коммерческих структур по кредитам превышают активы банков. все что ты видишь вокруг построено и существует в кредит, от парикмахерской, до гипермаркета, от частной больницы, до аэропорта. 70% из них отдаваться не будет никогда.
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17.11.2020 10:59 Відповісти
Ситуція виглядає таким чином. Ви прийшли взяти кредит у банку. Вам його видали, Пупкін, як уповноважена особа банку поставив підпис і печатку. Ви собі спокійно живете, виплачуєте відсотки. Пупкін уже і в банку, можливо і не працює. І от виявляється, шо він "не повинен" був Вам той кредит видавати. І у Вас вимагають повернути усе і водночас, начеб-то то винні, а не Пупкін.
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17.11.2020 11:00 Відповісти
Поясніть будь-ласка. Ви взяли кредит і, припустимо, проїли його. У Вас вимагають повернути усе. Чому ж винні не Ви, а Пупкін?
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17.11.2020 11:31 Відповісти
Тут не той випадок. Кредит був реструктуризований.
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17.11.2020 15:30 Відповісти
Зрозуміло, дякую.
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17.11.2020 19:10 Відповісти
І, взагалі, зараз фраза "Суд визнав ..." звучить як знущання Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 17
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17.11.2020 11:04 Відповісти
Другое дело до 2019-го все суды и судьи были честными!
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17.11.2020 11:54 Відповісти
Напевно, і тоді не були чесними, але такого трешу як зараз не було. Думаю, що тоді іще пам"ятали справу Павліченків та вбивство судді Зубкова. Та і якось боролися за доброчеснісь суддів. А зараз іще і повернулися судді які після 2014 були відсторонені
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17.11.2020 16:20 Відповісти
Это же тот самый "свинарчук".)
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17.11.2020 13:52 Відповісти
Это сумма меньше чем Зеленский взял откат от Коломойского и перечислил деньги в офшоры
https://newsone.ua/news/politics/ukradennye-s-privata-denhi-nashlis-v-offshorakh-zelenskoho-aktivisty.html
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17.11.2020 14:40 Відповісти
Все ясно. Это называется так:" Кому я должен, всем прощаю". Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 7445 Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 444 А в поручителях кондитерской фабрики "Рошен" случайно не было? Нет. Очень и очень жаль. Опять "все по честному" как у Попадопуло из "Свадьбы в Малиновке". "Это тебе, это мне, это опять тебе, и все время тебе. Я себя не обделил?" Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 444 Суд признал банкротом поручителя по долгу "Богдана" Гладковского перед "Укрэксимбанком" на 1,3 миллиарда - Цензор.НЕТ 1346
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17.11.2020 17:51 Відповісти
 
 