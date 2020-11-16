Госаудитслужба не обнаружила нарушений при ремонте колесных пар для "Укрзализныци"

Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) не обнаружила нарушений при ремонте колесных пар для АО "Укрзализныця" (УЗ).

Об этом говорится в отчете ГАСУ о проверке ООО "Машиностроительный завод "КВИК", который есть в распоряжении БизнесЦензор.

4 ноября на сайте УЗ со ссылкой на сотрудника аппарата директора по экономической и информационной безопасности, была опубликована информация о том, что деятельность экс-руководства "Пассажирская компания" – структурное подразделение главного железнодорожного перевозчика Украины – привела к потенциальным убыткам в 66 миллионов гривен.

В частности, речь шла о соблюдении договорных обязательств с ООО "МЗ "КВИК" по предоставлению услуг "Пассажирской компании" – ремонт холостых и редукторных колесных пар пассажирских вагонов, датируемые 2018 и 2019 годами.

По этому поводу в начале января 2020 года Госаудитслужба провела встречную сверку в ООО "Машиностроительный завод "КВИК" с целью документального подтверждения вида, объема и качества операций.

Госаудиторы отметили их реальность и отсутствие как-либо нарушений. Данная справка коррелируется с актом ревизии УЗ, говорится в официальном документе Госаудитслужбы.

На каждую партию колесных пар, которые "МЗ "КВИК" отгружал "Пассажирской компании", были предоставлены соответствующие технические документы согласно действующим инструкциям АО "Укрзализныци". Кроме того, КВИК обеспечил заказчика документами первичной бухгалтерии: актами выполненных работ, счетами, ТТН, актами приема и выдачи из ремонта.

Стоит также сказать, что погашение дебиторской задолженности "Пассажирской компании" происходило в соответствии с данными бухгалтерского и налогового учета. Суммы оплат соответствуют актам выполненных работ и выставленных счетов на оплату.

В процессе проверки выяснилось, что "двойная" оплата "Пассажирской компанией" за ремонт одних и тех же колесных пар является ошибочным назначением платежа в платежном поручении, а не повторной оплатой подрядчику. Аналогичную информацию подтвердили в руководстве "МЗ "КВИК".

Что касается ущерба "Пассажирской компании" в контексте невозврата 45 колесных пар, установлено: "МЗ "КВИК" отгрузил количество колесных пар в соответствии с актами принятия в ремонт – получили 394 колесных пары, столько же выдали.

Поскольку в этом пункте существуют разногласия, подрядчик готов провести сверку и предоставить документальные доказательства.

В результате проверки Госаудитслужбы, не выявлены ранее заявленные "Укрзализныцей" убытки "Пассажирской компании".

В свою очередь, "МЗ "КВИК" отправил Обращение на имя генерального директора "Укрзализныци" с просьбой удалить недостоверную информацию на своем сайте.

МЗ "КВИК" более десяти лет сотрудничает с АО "Укрзализныця". За этот период взаимных претензий компании друг другу не предъявляли.