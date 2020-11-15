Киевский ж/д вокзал оцифруют для создания схемы аренды площадей

"Укрзализныця" реализует пилотный проект по оцифровке и созданию визуализации схемы Центрального железнодорожного вокзала Киева, где будут отображены локации, которые можно взять в аренду. Цель - учесть максимальное количество площадей под сдачу в аренду, которые смогут генерировать прибыль для "Укрзализныци".

Об этом в интервью Магистрали рассказал директор филиала "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця" Владимир Коваль.

Коваль, в частности, отметил, что ранее был осуществлен расчет площадей вокзалов, но к этим расчетам есть очень много вопросов - предполагается, что не все площади были учтены, передает ЦТС.

"Просмотрев материалы, в том числе и международных партнеров, которые были вовлечены в подготовку TЭO для концессии (вокзалов), пришли к выводу, что не вся информация предоставлялась объективно. Имеем четкую позицию и политическую волю правления, что необходимо провести аудит с указанием всех площадей максимально", - сказал Коваль.

Пилотный проект по максимальному учету площадей, которые могут быть переданы в аренду, "Укрзализныця" намерена реализовать на базе Центрального ж/д вокзала столицы.

"Провели совещание с украинской компанией, которая имеет опыт именно в оцифровке планов. Мы хотим сделать пилотный проект на базе Киевского вокзала. Это будет визуализация - схема вокзала с привязкой к конкретной локации всех потенциальных мест, которые можно сдать в аренду, с понятным зонированием. Прежде всего изучим возможность размещения тех или иных групп товаров в конкретных местах: здесь будет фудкорт, там - продуктовая группа товаров, далее - промышленная, аптека и тому подобное. Каждый работник "Укрзализныци", который имеет авторизованный доступ к этой информации, может ее быстро просмотреть на экране, открыв интерактивную карту. Не нужно кому-то звонить или искать какие-то бумаги", - пояснил суть проекта директор "Вокзальной компании".

Также Коваль проинформировал, что недавно "Вокзальная компания" получила от департамента имущественной политики АО "Укрзализныця" официальное разрешение сдавать в аренду помещения.

"Есть намерение еще до конца ноября 2020 выйти с первыми лотами именно по аренде помещений", - добавил он.

Ранее Мининфраструктуры в сотрудничестве с IFC определило 7 вокзалов, которые рассматриваются для передачи в концессию (Киев, Хмельницкий, Николаев, Винница, Чоп, Днепр, Херсон). По ним готовятся ТЭО, а на вторую половину 2021 года панируются первые конкурсы по передаче вокзалов в концессию.

В конце 2019 года в "Укрзализныце" заявляли, что за счет коммерциализации площадей Центрального ж/д вокзала Киева компания надеется увеличить доходные поступления, а также за средства потенциальных инвесторов провести внутренний ремонт помещений вокзала. Предполагалось, что инвестиции в новые торговые площади вокзала могут составить 70 млн грн.