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Volkswagen выделит 73 миллиарда евро на развитие новых технологий

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Volkswagen выделит 73 миллиарда евро на развитие новых технологий

Volkswagen Group выделит 73 млрд евро в течение следующих пяти лет на разработки в сфере электрических и гибридных автомобилей, а также развитие цифровых технологий.

Об этом говорится в пресс-релизе автоконцерна

Порядка 35 млрд евро из этой суммы будет направлено в сегмент электромобилей, 11 млрд евро - на разработку гибридных версий уже существующих моделей автомобилей VW, сообщает Интерфакс-Украина.

"Инвестиции в дигитализацию увеличатся вдвое - до 27 млрд евро к середине десятилетия, что говорит о нашем особом внимании к возможностям в сфере программного обеспечения", - отмечают в VW.

"Давно задав курс на развитие в сфере электромобилей, VW в настоящее время является глобальным лидером с собственной платформой для электромобилей и широким ассортиментом таких машин. В ближайшие годы крайне важным для нас будет также достижение ведущих позиций в сфере программного обеспечения для автомобилей. В связи с этим мы удвоим расходы на дигитализацию", - заявил гендиректор VW Герберт Дисс.

Сумма в 73 млрд составит порядка 50% всех капиталовложений, планируемых VW на следующие пять лет.

Планы VW основаны на ожиданиях, что мировая экономика будет расти умеренными темпами в следующие пять лет.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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