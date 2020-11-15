Метпредприятия Украины с начала года нарастили потребление газа

Металлургические предприятия Украины в январе-октябре 2020 года увеличили потребление природного газа на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,55 млрд кубометров.

Об этом говорится в информационной справке объединения "Укрметаллургпром".

Как сообщается, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 9,12 млрд кВт/ч (96% к январю-октябрю 2019 года), передает Интерфакс-Украина..

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,840 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% – без НКТ).