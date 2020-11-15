Turkish Airlines ввела сбор за выбор мест

Авиакомпания Turkish Airlines с 12 ноября 2020 года ввела плату за выбор места заранее в эконом-классе на международных рейсах.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Новые правила действуют для всех новых бронирований, которые включают перелеты, начиная с 1 января 2021 года. На рейсы до этой даты выбор остался бесплатным для стандартных рядов, сообщает avianews.com.

Стоимость услуги зависит от протяженности рейса и типа места. Например, стандартное место стоит от $9 до $39, место в аварийном ряду или в ряду с увеличенным пространством для ног - от $19 до $109.

Новые изменения уже введены в систему бронирования Turkish Airlines. При заказе билетов Киев-Стамбул после 1 января 2021 года выбрать стандартное место стоит $9, место в аварийном ряду - $29.

Бесплатно заранее выбирать стандартное место на международных рейсах смогут те пассажиры эконом-класса, которые имеют статус Elit или Elit Plus в программе лояльности Miles & Smiles.

Остальные пассажиры смогут выбрать место без дополнительной платы за 26 часов до вылета или во время онлайн-регистрации. Выбор любых мест в бизнес-классе остался бесплатным.