Австрия вводит полный локдаун до декабря

Власти Австрии планируют ввести полный локдаун с 17 ноября по 6 декабря. Сейчас в стране действует ограничение на выход из дома с 20:00 до 6:00.

Находиться на улицах в это время можно только по уважительной причине, сообщает Reuters со ссылкой на проект постановления правительства.

Агентство отмечает, что действующие ограничения не помогают сдержать рост заражений. В пятницу, 13 ноября, за сутки были выявлены рекордные 9586 случаев. Если ограничения ужесточат, люди обязаны будут соблюдать режим домашней самоизоляции, закроются магазины, которые продают товары не первой необходимости, а также некоторые учреждения в сфере услуг, например парикмахерские, всех школьников переведут на дистанционное обучение. Работодатели должны будут по возможности перевести работников на удаленку.

Всего в Австрии, по данным Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано 191,2 тыс. зараженных коронавирусом, умерло около 1,7 тыс., выздоровели 112,7 тыс. человек.