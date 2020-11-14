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Запорожская АЭС после ремонта запустила энергоблок №4
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Запорожская АЭС 14 ноября после ремонта вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №4.
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"14 ноября 2020 года в 00:20 после завершения капитального планово-предупредительного ремонта энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении.
Таким образом, в настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС.
На энергоблоке №2 идут 96 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №5 - 213 сутки планового среднего ремонта.
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