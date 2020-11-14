В Украине за сутки обнаружили более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 14 ноября обнаружено 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Также за последние сутки госпитализованы 1 525 человек; зафиксировано 191 летальный случай, выздоровели 4 962 человек.

В общем за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 525 176 человек; выздоровели 238 811 человек; умерли от коронавируса 9 508 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране, и ввел так называемый "карантин выходного дня" с 14 ноября.

Введенными ограничениями, среди прочего, установлено, что по выходным будет запрещен прием посетителей для субъектов хозяйствования, которые проводят работу в сфере общественного питания – баров, кафе, ресторанов, они смогут работать только на вынос.

Кроме того, в выходные дни будет запрещена работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных заведений, а также подавляющего большинства магазинов, всех заведений культуры (кроме съемок фильмов), спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.