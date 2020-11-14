General Motors отзывает более 68 тысяч электромобилей Chevrolet из-за возгорания батареи

Автомобильная корпорация General Motors объявила об отзыве 68 667 электромобилей Chevrolet Bolt EV из-за угрозы возгорания их аккумуляторной батареи. Речь идет о моделях 2017-2019 годов, большинство из них (50 925) были проданы на территории США.

Риск возгорания возникает, когда батарея производства южнокорейской компании LG Chem заряжена полностью или почти целиком, объяснили в Chevrolet, передает DW.

Автопроизводитель изучает причину проблемы и 17 ноября выпустит обновление программного обеспечения, которое ограничит максимальный уровень заряда батареи порогом в 90 процентов. Безопасность выпускаемой продукции является приоритетом и для GM, и для Chevrolet, заверили в компании.

Национальное управление по безопасности на транспорте (NHTSA) призвало владельцев этих электромобилей не оставлять их в гаражах или вблизи домов. Агентству известно о пяти случаях возгорания и двух пострадавших. В одном из эпизодов пламя перекинулось на дом.