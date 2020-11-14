Днепр также отказался вводить карантин выходного дня

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе не будут исполнять постановления Кабинета министров Украины по ограничению работы бизнеса на выходных.

Об этом Филатов написал в Facebook.

"Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", - заявил он.

Мэр отметил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Днепре является самым низким по стране, войдя в тройку регионов.

"Мы просто сделали для этого колоссально много... За 14 дней самые низкие средние показатели заболеваемости в Украине составили 120 — в Кировоградской области, 153,9 - в Днепропетровской области, 199,3 - в Луганской области", - подчеркнул Филатов.

Вместе с тем, мэр призвал предпринимателей к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Ранее от введения Кабмином карантина "выходного дня" отказались мэр Львова Андрей Садовый, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, мэр Тернополя Сергей Надал.

Кабинет министров опубликовал постановление №1100 от 11 ноября, которым в Украине вводится карантин "выходного дня", а также вводится ряд противоэпидемических мер в будние дни по всей территории страны.

Ранее власти Львова, Одессы и Черкасс заявили, что не будут поддерживать решение правительства о введении карантина "выходного дня".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что местные власти не имеют полномочий каким либо образом ограничивать действие решения Кабмина о введении карантина выходного дня и ужесточении противоэпидемических мер.