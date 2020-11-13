Суд со второй попытки арестовал сбежавшего в Польшу застройщика Войцеховского

Следственный судья Печерского райсуда Киева избрал подозреваемому Анатолию Войцеховскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом свидетельствует постановление суда от 27 октября, пишут Наші гроші.

По решению суда, после задержания Войцеховского должны доставить в суд, где не позднее 48 часов будет рассмотрен вопрос о заключении его под стражу.

Как известно, Войцеховский 7 марта выехал в Польшу и в Украину не возвращался. Он вызывался на допросы в мае, на не явился на них.

21 мая следствие направило Войцеховскому сообщение о подозрении в присвоении, завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебном подлоге.

25 мая он был объявлен в розыск. А 28 сентября – в международный розыск.

Следственный судья пришел к выводу об обоснованности подозрения Войцеховскому, а также о наличии правовых оснований для решения вопроса об избрании ему меры пресечения. Следственный судья указал, в частности, укрывательство Войцеховского течение длительного времени от органов досудебного расследования.

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Как сообщалось, это вторая попытка добиться заочного ареста беглого застройщика. 28 сентября следственный судья Печерского райсуда отказался удовлетворить ходатайство следователя Национальной полиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Войцеховского, сославшись на недостаточность доказательств о его международном розыске.

Напомним, по данным следствия в уголовном производстве от 26 ноября 2012 года, начиная с 2004-2005 годов Анатолий Войцеховский создал более 60 предприятий, которые объединил в одну группу компаний "Укогруп".

В обществах "Укоинвестбуд", "Литой Камень", "Мегаполисстрой", "Эверест Плюс", "МиаВила", "Укоэнергобуд", "ФК "Укокапитал", "Будмайданчик", "Праймдевелопмент", "Укарго" стал учредителем лично. В ООО "Компания "Стройинвест Капитал" ему принадлежала доля в 5%.

Как установили следователи, Войцеховский через указанные фирмы организовал самовольное строительство жилых, офисных и торгово-развлекательных комплексов на самозахваченных участках в Киеве, подделывая документы, в частности: ЖК "Восточные Ворота" по ул. Светлая, 3; ЖК "Синеозерний" на пересечении пр. Гонгадзе и пр. Правды; ЖК "Жемчужина Троещины" по ул. М. Закревского, 42-А; ЖК "Олимпийский городок" ( "Панорамный городок", "Панорамный") по ул. Ракетной, 24; ЖК "Совские Ставки" по ул. Кировоградской, 70; ЖК "Научный" по ул. Петропавловской, 40 и др. В частности, в результате незаконного сноса здания по ул. Петропавловской, 40 для незаконной застройки ЖК Минэнергетики нанесены убытки на сумму 2,64 млн грн.

2 июня 2020 года следователи выделили материалы по Войцеховскому в отдельное производство. Именно в рамках последнего он объявлен в международный розыск.

Как отметили следователи, в отношении Войцеховского в Деснянском райсуде Киев уже находится один обвинительный акт. Он вызывался на заседания в апреле, июне, сентябре, однако не появлялся.

Между тем следствие отмечало, что некоторые другие участники группы, организованной Войцеховским, уже осуждены или дела по ним рассматриваются в суде. Так, два исполнителя были приговорены к 5 годам условно.