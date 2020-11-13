Нацбанк выдал 16 миллиардов долгосрочного рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на 1 до 5 лет на общую сумму 37,52 млрд грн, почти половина выданных кредитов пришлась на последний тендер.

Кроме того, НБУ предоставил четырем банкам краткосрочные кредиты рефинансирования на срок до 84 дней на общую сумму 431 млн грн под 6% годовых.

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Как сообщалось, по итогам предыдущего тендера по предоставлению рефинансирования на срок до 5 лет 9 октября НБУ удовлетворил заявки 14 банков на общую сумму 5 млрд грн под 6% годовых.

На тендере 11 сентября НБУ предоставил семи банкам кредиты рефинансирования на срок до пяти лет на общую сумму 1,91 млрд грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.