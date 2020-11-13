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Нацбанк выдал 16 миллиардов долгосрочного рефинансирования

Новини БізнесЦензор Фінанси

Нацбанк выдал 16 миллиардов долгосрочного рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на 1 до 5 лет на общую сумму 37,52 млрд грн, почти половина выданных кредитов пришлась на последний тендер.

Кроме того, НБУ предоставил четырем банкам краткосрочные кредиты рефинансирования на срок до 84 дней на общую сумму 431 млн грн под 6% годовых.

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Как сообщалось, по итогам предыдущего тендера по предоставлению рефинансирования на срок до 5 лет 9 октября НБУ удовлетворил заявки 14 банков на общую сумму 5 млрд грн под 6% годовых.

На тендере 11 сентября НБУ предоставил семи банкам кредиты рефинансирования на срок до пяти лет на общую сумму 1,91 млрд грн.

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Автор: Михайло Орлюк
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а проще говоря напечатал 16 лярдов гривны...
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13.11.2020 23:26 Відповісти
Так точно. А эти банки купили у государства ОВГЗ. Скрытая эмиссия.
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15.11.2020 13:58 Відповісти
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Нацбанк выдал 16 миллиардов долгосрочного рефинансирования - Цензор.НЕТ 6128
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14.11.2020 09:30 Відповісти
т.е. если эти банки схлопываются полтора лярда теряются.. все таже схема
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14.11.2020 16:33 Відповісти
Ну да. В 2015 тоже масово ее крутили. Бабло разворовывается, а пустой банк ликвидируется. Классическое ограбление банка это детский лепет. Тут оказывается можно украсть сотню банков и никому за это ниче не будет, если правильно поделиться.
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14.11.2020 20:42 Відповісти
кому пандемия, а кому праздник жизни
нищие украинцы заплатят за все фантазии выбранных ими жуликов
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16.11.2020 00:07 Відповісти
 
 