Египет заинтересован покупать больше украинского зерна, – посол

Египта заинтересован в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с новоназначенным послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Эльгаммалем.

Жовква и Эльгаммаль обменялись мнениями относительно путей активизации сотрудничества в сферах торговли, промышленности, образования, космоса, здравоохранения.

В ходе беседы была отмечена необходимость реализации проектов украинских предприятий в Египте в промышленности и инфраструктуре.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил имеющийся потенциал к увеличению объемов экспорта украинской продукции не только в Египет, но и в другие страны Африки.

Эльгаммаль выразил желание расширить двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Посол Египта также выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна. Отдельное внимание было уделено налаживанию экспорта украинских товаров в страны региона.