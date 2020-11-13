Египет заинтересован покупать больше украинского зерна, – посол
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Египта заинтересован в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с новоназначенным послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Эльгаммалем.
Жовква и Эльгаммаль обменялись мнениями относительно путей активизации сотрудничества в сферах торговли, промышленности, образования, космоса, здравоохранения.
В ходе беседы была отмечена необходимость реализации проектов украинских предприятий в Египте в промышленности и инфраструктуре.
Заместитель руководителя Офиса президента отметил имеющийся потенциал к увеличению объемов экспорта украинской продукции не только в Египет, но и в другие страны Африки.
Эльгаммаль выразил желание расширить двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Посол Египта также выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна. Отдельное внимание было уделено налаживанию экспорта украинских товаров в страны региона.
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