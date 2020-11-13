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Єгипет (167) зерно (1681)

Египет заинтересован покупать больше украинского зерна, – посол

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Египет заинтересован покупать больше украинского зерна, – посол

Египта заинтересован в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам встречи заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы с новоназначенным послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Эльгаммалем. 

Жовква и Эльгаммаль обменялись мнениями относительно путей активизации сотрудничества в сферах торговли, промышленности, образования, космоса, здравоохранения.

В ходе беседы была отмечена необходимость реализации проектов украинских предприятий в Египте в промышленности и инфраструктуре.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил имеющийся потенциал к увеличению объемов экспорта украинской продукции не только в Египет, но и в другие страны Африки.

Эльгаммаль выразил желание расширить двустороннее сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Посол Египта также выразил заинтересованность в дальнейшем увеличении объемов импорта украинского зерна. Отдельное внимание было уделено налаживанию экспорта украинских товаров в страны региона.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Офис президента


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раньше продавали ракеты... станки...-а сейчас орехи ..зерно. заробитчан....-Прогресс налицо..-так можно сказать.......-банановая република рядом уже.....https://youtu.be/Kedw7IhwnCc
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13.11.2020 19:10 Відповісти
 
 