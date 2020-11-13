Администратор сервиса "Дія" потратит 12 миллионов на рассылку SMS-сообщений

Госпредприятие "Дія", которое является администратором одноименного сервиса, объявило тендер на закупку услуг SMS-сообщений ожидаемой стоимостью 12,3 млн грн (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 14 декабря, аукцион запланирован на 19 января 2021 года.

Согласно тендерной документации, планируется закупить услугу предоставления 37,5 млн SMS-сообщений (37,2 млн сообщений для абонентов операторов мобильной связи Украины и 300 тыс. сообщений – иностранных операторов мобильной связи). Услуги будут предоставляться в течение 2021 года.

Участники тендера должны обеспечить круглосуточную рассылку сообщений производится на абонентов всех операторов мобильной связи Украины, включая операторов CDMA, в том числе, если пользователь находится в роуминге, а также иностранных операторов мобильной связи.