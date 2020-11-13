АМКУ обнаружил манипуляции в рекламе популярных лекарственных средств

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил производителям и поставщикам обязательные к рассмотрению рекомендации прекратить действия по распространению в рекламе лекарственных средств неполной или неточной информации, которая может ввести потребителей в заблуждение.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующие рекомендации предоставлены ООО "Тева Украина", ООО "Санофи-Авентис Украина", ООО "Такеда Украина", ООО "Органосин ЛТД", ООО "Джонсон и Джонсон Украина" и ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

"К сожалению, можно констатировать, что не всегда производители и реализаторы фармацевтической продукции и услуг придерживаются принципов добросовестной конкуренции", – отмечается в сообщении.

В частности, АМКУ предостерег участников рынка от распространения неполной и неточной информации относительно качества лекарственного средства и его цены.

"Например, от употребления в рекламе выражений вроде "высокое качество, умеренная цена", "освободи голову по доступной цене" и другие. Подчеркиваем, что каждый препарат, прошедший процедуру государственной регистрации, априори является качественным. А описание "умеренная, доступная цена" может быть дополнительным стимулом для привлечения внимания потребителей и вводить их в заблуждение", – уточнили в АМКУ,

Комитет также рекомендует отказаться от использования в рекламе информации о лидерстве лекарственного средства.

"Например, недопустимо использовать такие лозунги как "№ 1 в мире в категории препаратов ...", "бренд №1 в мире среди препаратов ..." и т.д. без надлежащего подтверждения. В основном указанные утверждения субъектов хозяйствования базируются на данных прошлых лет, хотя распространяются в 2020 году. Кроме того, они опираются на результаты исследований, проведенных не во всех странах мира, а в значительно меньшем их количестве", – поясняет АМКУ.

Кроме того, Комитет считает, что принцип добросовестной конкуренции нарушают обещания в рекламе быстрого эффекта от применения лекарственного средства.

"Так, часто мы слышим в рекламе, что тот или иной препарат "преодолевает быстро боль и спазм", "способствует облегчению боли с первого применения", "устраняет боль с первого применения", "помогает сразу", "капсула тройного действия ... активизируется за несколько секунд", "помогает быстро очистить и восстановить печень", "быстро уничтожает все типы грибка на ногтях или коже". В то же время в инструкциях по применению средств зачастую вообще отсутствует информация о временных промежутках их действия или отмечается о более длительном лечении. Следовательно, такая реклама также может вводить в заблуждение потребителей", – указывают в АМКУ.

О результатах рассмотрения рекомендаций фармацевтические компании обязаны сообщить Антимонопольный комитет Украины.