Ахметов завершил продажу своей сети АЗС

Холдинг SCM Рината Ахметова завершил продажу принадлежащей ему сети автозаправочных станций "Параллель" компании "Нафтаинвест 2020".

Как сообщает пресс-служба SCM, сумма сделки не разглашается.

"SCM объявляет о выходе из инвестиций в сфере торговли нефтепродуктами, которые были представлены компанией "Параллель". С 13 ноября 2020 года у компании "Параллель" новый собственник – "Нафтаинвест 2020", который займется дальнейшим развитием бизнеса", – сказано в сообщении.

Согласно данным госреестра, "Нафтаинвест 2020" было создано в июле 2020 года с уставным капиталом 7,5 млн грн, владельцем компании указан киевлянин Александр Александрович Дубинин 1983 года рождения.

Сам Дубинин сообщил, что планирует сохранить бренд сети, сообщается на сайте "Параллели".

"Стать участником рынка топлива было моей целью, достижение которой заняло много усилий и для реализации которой мною было потрачено много времени. К настоящему времени частично реализовать мечту мне помог собственный успешно развивающийся производственный бизнес, а также система банковского кредитования, позволяющая развивать инвестиционные проекты. Предполагаю, что не последнюю роль в решении продавца выбрать именно нашу компанию сыграло мое желание сохранить этот бренд, а также развивать сеть "Параллель" в духе и традициях, которые были заложены при ее создании", – приводятся в сообщении слова Дубинина.

Как сообщалось, о намерении продать розничный бизнес SCM объявил еще до 2013 года, когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оценивалась в $120 млн.

В 2014 году после оккупации части Донецкой и Луганской областей "Параллель" лишилась большей части своей сети – 78 станций, а офис компании был перенесен в Запорожье.

Переговоры о продаже "Параллели" велись длительное время, в 2018 году сеть оценивали в $27 млн.

На данный момент топливо под ТМ "Параллель" реализуют 60 АЗК и АЗС в Днепропетровской и Запорожской областях, а также на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей. Кроме того, компания продает нефтепродукты в крупном и мелком опте.