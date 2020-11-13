СБУ задержала на взятке ответственного за закупки чиновника Минобороны. ВИДЕО

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал 400 тысяч гривен от предпринимателя за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции.

"Эти "корректировки" позволяли коммерсанту фактически гарантировать победу в тендерах на поставки такой продукции для Минобороны. Военнослужащий также шантажировал предпринимателя, что в случае промедления с передачей взятки, он примет решение в пользу конкурентов", – отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн. В ходе обыска была обнаружена документация, свидетельствующая о намерениях внести коррупционные изменения в технические условия и другие доказательства, которые будут приобщены к материалам дела.

"Продолжается досудебное следствие по ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщают в СБУ.

В свою очередь в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) уточнили, что задержанный полковник требовал у основателя компании 10% от суммы договора за внесение изменений в технические условия закупки элементов военной символики ВСУ ожидаемой стоимостью 4 млн грн.

По данным Цензор.НЕТ, задержан начальник отдела Минобороны полковник Игорь Непота за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил.

Непота получил 100 тысяч гривен (первый транш из общей оговоренной суммы взятки в 400 тысяч) от собственника ООО "Бомакс плюс" Н.Бойко, за изменение технических условий относительно сплава металла, из которого изготовляются беретные знаки .