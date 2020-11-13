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СБУ задержала на взятке ответственного за закупки чиновника Минобороны. ВИДЕО

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СБУ задержала на взятке ответственного за закупки чиновника Минобороны. ВИДЕО

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновник требовал 400 тысяч гривен от предпринимателя за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции.

"Эти "корректировки" позволяли коммерсанту фактически гарантировать победу в тендерах на поставки такой продукции для Минобороны. Военнослужащий также шантажировал предпринимателя, что в случае промедления с передачей взятки, он примет решение в пользу конкурентов", – отмечается в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн. В ходе обыска была обнаружена документация, свидетельствующая о намерениях внести коррупционные изменения в технические условия и другие доказательства, которые будут приобщены к материалам дела.

"Продолжается досудебное следствие по ст. 368 Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщают в СБУ.

В свою очередь в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) уточнили, что задержанный полковник требовал у основателя компании 10% от суммы договора за внесение изменений в технические условия закупки элементов военной символики ВСУ ожидаемой стоимостью 4 млн грн.

По данным Цензор.НЕТ, задержан начальник отдела Минобороны полковник Игорь Непота за организацию тендера по закупке беретных знаков Вооруженных сил.

Непота получил 100 тысяч гривен (первый транш из общей оговоренной суммы взятки в 400 тысяч) от собственника ООО "Бомакс плюс" Н.Бойко, за изменение технических условий относительно сплава металла, из которого изготовляются беретные знаки .

Автор: Михайло Орлюк
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на ответственные посты контролировать денежные потоки ставят только приближонных к телу лиц так что в стране не борьба с коррупцией а очередная показуха а через неделю зелины чиновники внесут сумму на этом все и закончится как всегда при такой власти скоро от нашей страны мало что останется
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14.11.2020 12:33 Відповісти
інтересна картина, майже щодня силовики затримують десятки високо посадовцій за хабарі, а справи, дуже рілко доходять до судів, а ті які дійшли суду там і хороняться іііі... ніяких посадо і ніяких розбірок про причини (непосадок) і хто в цьому повинен, а пане Зеленський?
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14.11.2020 12:40 Відповісти
інтересна картина, майже щодня, силовики затримують десятки високопосадовців за хабарі, а справи, дуже рідко доходять до судів, а ті які дійшли суду там і хороняться ....іііі... ніяких посадок і ніяких розбірок про причини (непосадок) і хто в цьому повинен, а пане Зеленський?
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14.11.2020 12:44 Відповісти
Ну это не сенсация, то что в минобороны сидит ворье ни для кого не секрет, вопрос только в том, берут ли они только откаты с поставщиков продукции для армии, или торгуют так же военными тайнами с кацапами, тем более что те могут заплатить больше?
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14.11.2020 12:46 Відповісти
Вы шо еще этому удивляетесь?
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14.11.2020 13:41 Відповісти
 
 