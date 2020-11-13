Глава Нацбанка раскритиковал предложение депутатов раздуть доходы госбюджета за счет НБУ

Национальный банк не согласен с предложениями народных депутатов увеличить перечисление прибыли НБУ в госбюджет в 2021 году до 45 млрд грн.

Об этом председатель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интерьвю Голосу Америки.

"Нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 миллиардов. Но я хочу сказать, что для Национального банка ключевой является та сумма, которая возникнет после того, как международные аудиторы подтвердят отчетность Нацбанка. И сразу же после того, как мы увидели число 45, мы об этом сообщили и профильному комитету Верховной Рады, и Министерству финансов", – сказал Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, согласно законодательству, Нацбанк может перечислить в бюджет исключительно сумму, подтвержденную аудитом.

""Предварительно эта сумма была заявлена ​в ​22,6 млрд грн… Выход из ситуации очень простой. В проекте закона о бюджете мы предлагаем Министерству финансов опираться на те цифры, которые дал Национальный банк Украины, и которые являются реалистичными", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, Верховная Рада 5 ноября приняла Постановление о выводах и предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2021 год", таким образом госбюджет принят в первом чтении.

Для финансирования пожеланий депутатов ко второму чтению Бюджетный комитет предлагает увеличить отчисления от Нацбанка с 33 млрд грн до 45 млрд грн. В свою очередь НБУ предупреждает о риске недофинансирования доходов бюджета на 65 млрд грн из-за завышенных прогнозов.